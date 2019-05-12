Tinder Lite: облегченная версия приложения для областей с ограниченным доступом в интернет

Новости технологии: Компания Match Group обнародовала планы относительно приложения Tinder Lite.

Приложение Tinder Lite будет меньше и лучше подойдет для областей, где высокая скорость интернета есть не у всех. Как и в случае с другими облегчёнными приложениями, речь идет о поддержании роста пользователей.

Хотя Tinder продолжает расти уверенными темпами (количество платных подписчиков увеличилось на 38% в начале 2019 года по сравнению с предыдущим годом), компания знает, что это не будет длиться вечно.

Приложение Tinder Lite предоставит доступ миллионам людей, у которых есть только базовые смартфоны, ограниченный доступ к интернету или и то и другое. Даже небольшое количество новых пользователей позволит поддерживать рост подписок, в том числе и платных.

Генеральный директор Мэнди Гинсберг не упомянул ни функции, ни дату выпуска (кроме "скоро"), так что остаётся только ждать.