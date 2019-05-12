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Tinder Lite: облегченная версия приложения для областей с ограниченным доступом в интернет

Tinder Lite: облегченная версия приложения для областей с ограниченным доступом в интернет
21:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Match Group обнародовала планы относительно приложения Tinder Lite.

Приложение Tinder Lite будет меньше и лучше подойдет для областей, где высокая скорость интернета есть не у всех. Как и в случае с другими облегчёнными приложениями, речь идет о поддержании роста пользователей.

Хотя Tinder продолжает расти уверенными темпами (количество платных подписчиков увеличилось на 38% в начале 2019 года по сравнению с предыдущим годом), компания знает, что это не будет длиться вечно.

Приложение Tinder Lite предоставит доступ миллионам людей, у которых есть только базовые смартфоны, ограниченный доступ к интернету или и то и другое. Даже небольшое количество новых пользователей позволит поддерживать рост подписок, в том числе и платных.

Приложение от Nike, которое измеряет размер ноги и подбирает удобную обувь

Генеральный директор Мэнди Гинсберг не упомянул ни функции, ни дату выпуска (кроме "скоро"), так что остаётся только ждать.

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Приложение, Обновление, tinder, Tinder Lite.
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