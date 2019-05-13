Samsung Electronics презентовали новые фотосенсоры

Новости технологии: Две новые модели начнут массово производиться уже во второй половине 2019 года.

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила две новые модели фотосенсоров с размером пикселя в 0,8 микрометра.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий, представил две новые модели фотосенсоров с размером пикселя в 0,8 микрометра - 64-мегапиксельный Samsung ISOCELL Bright GW1 и 48-мегапиксельной ISOCELL Bright GM2", - говорится в пресс-релизе.

По словам исполнительного вице-президента компании Йонгин Парка, увеличение точек и передовых технологий пикселей в Samsung ISOCELL Bright GW1 и GM2 обеспечат новый уровень фотосъемки на самых современных мобильных устройствах, которыми люди пользуются в повседневной жизни.

Отмечается, что 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 является сенсором с высоким разрешением изображения в линейке сенсоров Samsung с размером в 0,8 микрометра. Благодаря технологии слияния пикселей Tetracell сенсор GW1 может также создавать яркие 16-мегапиксельные изображения в условиях слабого освещения и высокодетализированные 64-мегапиксельные снимки в более ярких условиях.

В то время как 48-мегапиксельный сенсор изображения ISOCELL Bright GM2 также использует технологию Tetracell в условиях слабого уровня освещенности, обеспечивая высокую детализацию изображений с естественными и яркими цветами.

Сенсоры GM2 и GW1 используют технологию для усиления двойного преобразования DCG для повышения производительности и технологию фазового автофокуса Super PD для быстрой автофокусировки.

В компании ожидается, что оба сенсора начнут массово производиться уже во второй половине 2019 года.