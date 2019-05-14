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Эксперты рассказали о возможностях нового поколения iPhone

Эксперты рассказали о возможностях нового поколения iPhone
06:46 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости технологии: Компания Apple планирует выпустить три смартфона.

Издание Bloomberg раскрыло ряд характеристик новых iPhone, которые представят осенью 2019 года.

По информации издания, Apple планирует выпустить три смартфона. Все они получат новый процессор A13, массовое производство которых начнется в мае. Также следующие iPhone Xs и Xs Max будут оснащены третьей основной камерой со сверхшироким углом обзора. Дополнительный модуль камеры с поддержкой оптического зума получит и новый iPhone Xr.

Однако указывается, что Xs и Xs Max станут на полмиллиметра толще. Они получат обратную беспроводную зарядку, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.

В конце марта в сети публиковали снимок чертежа нового iPhone. Ключевое отличие заключается в наличии выреза под три камеры.

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Apple, iPhone, Возможности, Новые iPhone, Новое поколение iPhone.
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