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Вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет (Видео)

Вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет (Видео)
18:40 Вс, 19 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Американский разработчик впервые поднял в небо спасательный вертолет HH-60W, который заменит стареющий HH-60G Pave Hawks.

Новый вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для ВВС США, впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

В официальном пресс-релизе говорится, что первый полет HH-60W состоялся 17 мая 2019 года и продлился чуть более часа. Испытания включали в себя зависание и маневры на низкой скорости.

Компания Lockheed Martin, которой теперь принадлежит Sikorsky, утверждает, что второй прототип Sikorsky HH-60W приступит к летным испытаниям на следующей неделе, а к концу лета будут летать в общей сложности четыре вертолета. Согласно текущим планам, машина уже вскоре начнет заменять собой HH-60G Pave Hawk.

Pave Hawk - модификация Sikorsky UH-60 Black Hawk, которая предназначена для проведения спасательных и специальных операций. Эти вертолеты начали эксплуатировать в 1982 году. На сегодня HH-60G Pave Hawk уже устарел.

"Поскольку успешный первый полет Combat Rescue Helicopter уже позади, мы с нетерпением ожидаем завершения программы летных испытаний Sikorsky, эксплуатационных испытаний и производства этого аппарата для поддержки критически важных спасательных миссий ВВС, - заявил представитель Военно-воздушных сил США Эдвард Стэнхаус (Edward Stanhouse). - Повышенная живучесть является ключевым фактором, и мы очень рассчитываем на дополнительные возможности, которые этот аппарат нам обеспечит".

HH-60W - версия UH-60M Black Hawk, которого активно эксплуатирует армия США. Новый вертолет обладает рядом особенных возможностей, которые ему обеспечивает уникальный набор бортовой электроники: установленный в носовой части радар, электрооптические и инфракрасные камеры, а также новая версия системы обнаружения радиолокационного облучения AN/APR-52. Кроме того, машина получила специальные ударопрочные сиденья для экипажа и пассажиров, а также новые, более крупные топливные баки.

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При этом HH-60W сохранит различные отдельные функциональные особенности последних версий HH-60G, в том числе унифицированные крепления для оружия с обеих сторон фюзеляжа.

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США, Вертолет, Полет, Sikorsky HH-60W.
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