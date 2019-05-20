Официально: дата, когда представят флагманский смартфон Redmi K20

Суббренд Xiaomi объявил официальную дату презентации смартфона Redmi K20, который станет первым устройством линейки на базе процессора Snapdragon 855.
Дата презентации. Как сообщает Gizmochina, согласно опубликованному в сети постеру, анонс Redmi K20 состоится в Пекине 28 мая 2019 года.
Основные характеристики. По имеющейся информации, помимо флагманской мобильной платформы, аппарат оснастят OLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма с разрешением Full HD +, аккумулятор на 4000 мач с функцией быстрой зарядки мощностью 27 Вт и оперативной памятью LPDDR4X.
Особенности камеры. Ранее генеральный директор Redmi Лю Вейбін сообщил через официальный аккаунт компании в Weibo, что основная камера Redmi K20 с датчиками на 48 (f / 1.7), 13 (f / 2.4) и 8 (f / 2.4) Мп получит функцию замедленной съемки со скоростью 960 кадров в секунду.
Цена и модификации устройства. Цена и конфигурации памяти Redmi K20 не объявлены. Ожидается, что одновременно с базовой модификацией смартфона Redmi представит и версию K20 Pro, но представители бренда эту информацию еще не подтвердили.