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Аппарат, который доставит марсоход на Красную планету в 2020 году

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Аппарат, который доставит марсоход на Красную планету в 2020 году
09:03 Вт, 21 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Точная дата запуска пока не известна, но сообщается временной промежуток — июль 2020 года.

NASA представило снимок космического аппарата проекта "Марс-2020", который проходит испытания в Лаборатории реактивного движения.

Миссия "Марс-2020" доставит на Красную планету очередной марсоход, который будет исследовать следы биологической активности на Марсе, поверхность планеты, ее геологические процессы и историю. В том числе ровер предназначен для оценки прошлой обитаемости планеты и поиска доказательств жизни на ней.

Расчетное время прибытия корабля на Марс — февраль 2021-го. Запуск миссии состоится с мыса Канаверал, а приземлиться аппарат должен будет в кратере Езеро. 

Сейчас космический челнок, который доставит марсоход, проходит испытания на стенде в лаборатории реактивного движения NASA. Снизу, под черным теплозащитным экраном, виден белый аэрошелл — кожух, защищающий аппарат при входе в атмосферу планеты.

Новый марсоход, который будет перевозить созданный NASA челнок, создается на базе марсохода Curiosity, но будет иметь совершенно новый набор инструментов. Из 58 предложений ученых со всего мира агентство отобрало семь приборов, которые будут установлены на ровер. Среди них — аппарат для получения кислорода из марсианской атмосферы и дрон массой в 1,8 килограмма для разведки и прокладки маршрута ровера.

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Лаборатория реактивного движения NASA также разрабатывает новую технологию посадки, которая получила название навигация по ландшафту. По мере приближения к поверхности Марса аппарат будет использовать компьютерное зрение для сравнения ландшафта с предварительно загруженными картами местности. Эта технология будет исправлять траекторию спуска в случае обнаружения небезопасных неровностей ландшафта.

Отправить планетоход на Марс — более-менее привычное для NASA дело. Но что касается отправки людей на Красную планету, в этом агентство очень осторожно и недавно перенесло эту миссию с 2033 года на 2037-2039-е.

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