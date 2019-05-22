Методы альтернативных путешествий в космос Изобретатели предложили путешествовать или отправлять полезные грузы в космос с помощью лифтов, подводных космических пушек, катапульт и даже воздушных шаров. Хотя некоторые из них могут быть нереальными и, вероятно, останутся несбыточной мечтой, другие могут появиться в течение следующих нескольких десятилетий. Время покажет.