Утечка информации: личные данные пользователей Instagram появились в открытом доступе

Новости технологии: Огромная база данных, содержащая контактную информацию миллионов пользователей Instagram была найдена в Интернете.

Сообщается, что база данных лежала в открытом доступе и любой желающий мог получить доступ к конфиденциальным данным пользователей. Кроме того, база постоянно пополнялась свежими личными данными.

Каждая запись содержала общедоступные данные, извлеченные из учетных записей в Instagram, включая их биографию, фотографию профиля, количество подписчиков и их местоположение по городу и стране, но также содержали их личная контактная информация, такая как адрес электронной почты и номер телефона владельца учетной записи.

В "слитой" базе также содержалась информация об известных людях и популярных блогерах, однако конкретные имена не называются.

Все эти данные попали в открытый доступ из-за рекламной компании Chtrbox в Мумбаи, которая специализируется на маркетинге в соцсетях. Эта фирма платит влиятельным лицам за размещение спонсируемого контента на своих аккаунтах. Каждая запись в базе данных содержала запись, которая рассчитывала ценность каждого аккаунта, основываясь на количестве подписчиков, вовлеченности, охвате, лайках и акциях, которые у них были. Это использовалось в качестве показателя, чтобы определить, сколько компания может заплатить знаменитости или влиятельному человеку Instagram за размещение рекламы.

Вскоре после обращения к фирме, Chtrbox отключил базу данных. Пранай Сваруп, основатель и исполнительный директор компании, не ответил на запрос о комментариях и несколько вопросов, в том числе о том, как компания получила частные адреса электронной почты и номера телефонов в Instagram.

В Facebook также уточнили, что проблема с утечкой данных изучается, а база данных заблокирована.