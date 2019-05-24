Скачать
Пятница, 24.05.2019
Выборы в Раду: в Украине стартовала избирательная кампания
Выборы в Раду: в Украине стартовала избирательная кампания
Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку
Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку
Шахтеру исполнилось 83 года
Шахтеру исполнилось 83 года
Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого

Facebook удалил более трех миллиардов фейковых аккаунтов

Facebook удалил более трех миллиардов фейковых аккаунтов
09:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости технологии: Компания Facebook сообщила, что с октября 2018 года по март 2019 года удалила три миллиарда фейковых аккаунтов.

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Согласно данным, представленным компанией, с октября по декабрь 2018 года были деактивированы 1,2 млрд аккаунтов, с января по март 2019 года - 2,2 млрд.

"Мы заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов на Facebook в последние шесть месяцев", - отмечается в сообщении компании.

При этом большинство этих аккаунтов, как указывает компания, были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации - до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

В Facebook неоднократно заявляли об удалении аккаунтов и страниц, связанных с распространением спама и фейковой информации. Так, например, в марте Facebook объявила, что удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети. Значительная часть удаленных страниц занималась рассылкой спама.

В работе Facebook произошел сбой

Facebook стала активно бороться с пропагандой в своих социальных сетях после того, как в США ее обвинили в том, что она позволила использовать свою платформу "российским троллям", вмешивающимся в американские президентские выборы 2016 года. Facebook и принадлежащая ей Instagram ранее удаляли "фейковые аккаунты", связанные не только с Россией, но и, например, с Ираном и Македонией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Информация, Фейковые аккаунты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
02 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
03 Сбылось: Потап и Настя Каменских поженились
04 Петиция об отставке Зеленского набрала около 35 тыс голосов
05 У Зеленского обещают уволить Богдана при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Последний звонок 2019: когда в школах закончится учебный год
Последний звонок 2019: когда в школах закончится учебный год
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Это так мило: Оля Полякова выложила в сети видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа (Видео)
Это так мило: Оля Полякова выложила в сети видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь