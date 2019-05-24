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Пятница, 24.05.2019
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В Instagram появилась новая функция для IGTV

В Instagram появилась новая функция для IGTV
17:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: Разработчики популярного приложения Instagram в прошлом году представили сервис IGTV для просмотра длинных вертикальных видео.

Сегодня компания анонсировала новую возможность для него.

Теперь IGTV официально поддерживает горизонтальные видео. Такое решение позволит создателям еще больше взаимодействовать со своими подписчиками.

Естественно, вертикальный формат останется. Он, по словам компании, больше подходит для личных видео и тем, кто хочет быть ближе к своей аудитории, в то время как горизонтальные ролики предназначены для просмотра спортивных мероприятий, танцев и другого развлекательного контента.

Утечка информации: личные данные пользователей Instagram появились в открытом доступе

Новую возможность добавили серверно, так что она уже должна появится у всех пользователей. 

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Instagram, Обновление, Функция, IGTV.
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