Говорящая ручка, которая помогает изучать языки, от Xiaomi

Новости технологии: Компания Xiaomi выпустила "умную" детскую ручку Mi Bunny Reading Pen, которую разрабатывали вместе со специалистами по дошкольному образованию.

Эта ручка рассчитана для детей возрастом от 2 лет и старше и поможет ребенку в обучении. Здесь есть динамики и плеер, поэтому ручка умеет "разговаривать".

Она поставляется с 22 книжками с картинками и поддерживает еще порядка 500 таких книжек. Устройство распознает текст, потому будет отличным помощником при обучении чтению.

Кроме того, с помощью Mi Bunny Reading Pen можно выучить китайский и английский языки.

Изготовлен такой детский гаджет из материалов по стандартам американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, поэтому будет безопасен для малыша.

Стоит ручка Mi Bunny Reading Pen около $28. Продажи стартуют 27 мая.