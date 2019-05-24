Утечка: Call of Duty станет мрачным перезапуском Modern Warfare

Новости технологии: Благодаря утечкам и намекам разработчиков геймеры подумали, что студия готовит Modern Warfare 4, но, похоже, игроков ждет нечто кардинально другое.

YouTube-блогер LongSensation написал на своей странице в Twitter, что новая "колда" будет называться Call of Duty: Modern Warfare. Журналисты и геймеры не придавали бы этим словам значения, но информацию подтвердил журналист Kotaku Джейсон Шрайер.

По его словам, еще две недели назад Activision показала Call of Duty: Modern Warfare журналистам и блогерам, так что утечка была только вопросом времени.

Ссылаясь на собственные источники, журналист Kotaku подтвердил, что игра станет "мягким перезапуском" первой Modern Warfare и выйдет уже осенью 2019 года.

Шрайер рассказал, что Infinity Ward готовит тяжелую, тревожную реалистичную и эмоциональную игру, которая вдохновлена той самой миссией "Ни слова по-русски" из Modern Warfare 2.