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Утечка: Call of Duty станет мрачным перезапуском Modern Warfare

Утечка: Call of Duty станет мрачным перезапуском Modern Warfare
23:00 Пт, 24 Май 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Благодаря утечкам и намекам разработчиков геймеры подумали, что студия готовит Modern Warfare 4, но, похоже, игроков ждет нечто кардинально другое.

YouTube-блогер LongSensation написал на своей странице в Twitter, что новая "колда" будет называться Call of Duty: Modern Warfare. Журналисты и геймеры не придавали бы этим словам значения, но информацию подтвердил журналист Kotaku Джейсон Шрайер.

По его словам, еще две недели назад Activision показала Call of Duty: Modern Warfare журналистам и блогерам, так что утечка была только вопросом времени.

Ссылаясь на собственные источники, журналист Kotaku подтвердил, что игра станет "мягким перезапуском" первой Modern Warfare и выйдет уже осенью 2019 года.

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Шрайер рассказал, что Infinity Ward готовит тяжелую, тревожную реалистичную и эмоциональную игру, которая вдохновлена той самой миссией "Ни слова по-русски" из Modern Warfare 2.

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Игра, Call of Duty, Геймеры, Modern Warfare.
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