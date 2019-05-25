Житель Нидерландов заснял передвижение спутников Starlink в ночном небе (Видео)

Новости технологии: Двадцать четвертого мая ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал и успешно вывела 60 спутников на орбиту высотой 440 километров.

Эти спутники - часть программы SpaceX по покрытию интернет-сигналом всей планеты. Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.

Лангбрук использовал монохромную камеру Watec WAT-902H3 с объективом Canon FD 50 mm f/ 1.8. По его словам, он знал высоту развертывания спутников и наклонную орбиту, что позволило ему определить, где именно появятся спутники на ночном небе.

"Вот видео, которое я снял, будьте готовы к тому, что у вас взорвется мозг! Мои расчеты оказались не такими уж бесполезными: спутники прошли близко к рассчитанному месту и появились даже на три минуты раньше. Это было удивительное зрелище. Я закричал "вау!", когда увидел этот светящийся "поезд". Он оказался ярче, чем я ожидал", - сказал Марко Лангбрук.

Нидерландец насчитал 56 объектов. Они светящимися точками, похожими на ожерелье жемчужин, пролетели друг за другом по ночному небу. SpaceX вывела спутники на высоту 440 километров, но постепенно они сами при помощи двигателей, работающих на эффекте Холла, поднимутся на высоту 550 километров. Лангбрук также отметил, что позже спутников станет тысячи (SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч), и он беспокоится, как изменится небо, ведь спутники сияют яркими огнями.

Тем временем Илон Маск написал в Twitter, что пока операция проходит успешно. Он пояснил, что запуск криптоновых двигателей, повышающих орбиту спутников, происходит каждые 90 минут.

Напомним, что SpaceX не единственная компания, стремящаяся развернуть систему глобального спутникового интернета. В прошлом месяце американская корпорация Amazon заявила, что собирается выпустить на околоземную орбиту 3236 спутников связи. Они должны предоставить доступ в интернет десяткам миллионов людей.