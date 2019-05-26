MSI презентовали в Украине первое игровое кресло

Новости технологии: Компания MSI объявила о старте продаж своего игрового кресла MAG CH110 в Украине.

На кресле есть подушки с пеной, которая запоминает форму шеи и спины.

4D подлокотники можно развернуть или отрегулировать вверх-вниз и в 4 разные стороны. Спинка откидывается назад на 180°, так что игрок сможет настроить кресло максимально под себя.

Сиденье покрыто воздухопроницаемым кожаным материалом для большего комфорта во время продолжительного сидения за компьютером. Колесики прорезиненные и тихие, так что соседей снизу или родственников ночью они вряд ли разбудят (в отличие от самого геймера при поражении).

Производитель также обещает, что кресло выдержит до 150 кг.