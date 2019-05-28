Скачать
Вторник, 28.05.2019
Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области
Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области
Досрочные выборы в Раду: как проголосовать не по месту прописки
Досрочные выборы в Раду: как проголосовать не по месту прописки
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца

Новая нейросетевая модель смогла воссоздать лицо человека по голосу

Новая нейросетевая модель смогла воссоздать лицо человека по голосу
14:54 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости технологии: Программа способна составить примерный портрет человека, но точность реконструкции оставляет желать лучшего.

Алгоритм получил название Speech2Face. На основе записи голоса он может точно определить пол и чуть менее точно — национальность. Еще менее точно программа может предсказать возраст говорящего.

Для обучения нейросети ученые использовали массив более чем из миллиона коротких видео, на которых говорили люди. Программа разделяла видео и аудиодорожку. Сначала она обрабатывала лицо человека на видео, воссоздавая его в анфас. Затем программа работала с аудиодорожкой, создавая спектрограмму — зависимость мощности сигнала от времени. Затем результаты двух алгоритмов объединили и лицо соотнесли со спектрограммой. 

Обучив нейросеть на большом массиве данных, ученые протестировали модель на фотографиях лиц людей. Оказалось, алгоритм хорошо угадывает пол человека, но редко может определить его возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего воссоздает внешность людей с европейской и азиатской внешностью. Последний факт ученые объясняют неравномерностью выборки по национальностям.

Ученые сказали, что точность воссоздания внешности по голосу всегда будет довольно низкой из-за множества особенностей, влияющих на речь. Голос также может меняться в течение жизни, поэтому его точное сопоставление с внешностью едва ли возможно. 

The Boring Company сравнила езду на авто по городу и в тоннеле

Исследователи сосредоточились на прогнозировании таких параметров, как пол, возраст и национальность. И если первый и третий параметры система определяла с высокой точностью, то над расчетом возраста создателям Speech2Face еще стоит поработать. Ученые отмечают, что их программа поможет лучше понять корреляцию внешности человека с его голосом. 

Другая группа ученых ранее создала нейросеть, которая может угадывать имя человека по фотографии, выбирая один из нескольких вариантов. Точность определения составила 54–64 процента, что выше случайного выбора из двух вариантов, где вероятность правильного ответа равна 50 процентам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Человек, Техно, Нейросетевая модель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
04 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
05 Сегодня Рада может принять изменения к военным стандартам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
На Эвересте погиб еще один альпинист
На Эвересте погиб еще один альпинист
Татьяна Литвинова готовится к пополнению в семье
Татьяна Литвинова готовится к пополнению в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь