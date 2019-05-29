Создан шлем для космонавтов с интерфейсом, как у Железного Человека

Сейчас она разрабатывает ПО. Правительственным заказчикам прототип продемонстрируют уже этим летом.
Американская компания Hypergiant Industries утверждает, что создала шлем для космонавтов, который обладает дисплеем, отражающим информацию о состоянии тела носителя. Об этом сообщает издание Futurism.
Hypergiant Industries занимается разработками в области искусственного интеллекта. Ее представители говорят о создании шлема, который поможет астронавтам получать больше информации во время миссий и облегчит выполнение сложных задач. Шлем называется HyperVSR. Его дисплей, подобно шлему Железного Человека, отражает различные данные, включая цели миссии и состояние организма. Один из руководителей компании по имени Бен Ламм (Ben Lamm) пояснил:
"Космическое пространство — среда непредсказуемая, где ситуация может в корне измениться всего за несколько секунд. В таком случае важно максимально снизить опасность для космонавтов. Мы разработали наш шлем с тем учетом, чтобы они быстро получали доступ к информации — будь то сведения об окружающей обстановке или об их собственном теле. Так они смогут быстрее принимать решения в самых чрезвычайных ситуациях".
Авторы поместили на перчатку скафандра три метки, каждая из которых соответствует определенным данным: жизненные показатели астронавта, оповещения об аварийных ситуациях, детали миссии. Шлем распознает, на какую из меток смотрит носитель, и отображает на дисплее требуемую информацию.
Представители компании ищут заказчиков, интересующихся технологией. По их словам, компания уже продемонстрировала прототип нескольким подрядчикам. Этим летом пройдут переговоры с правительственными организациями США.
Ранее Microsoft представила вторую версию прототипа очков смешанной реальности HoloLens на Всемирной выставке мобильных технологий в Барселоне (MWC Barcelona). Компания утверждает, что добавила манипуляцию с "инстинктивными взаимодействиями" и расширила угол обзора.