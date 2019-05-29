Создан шлем для космонавтов с интерфейсом, как у Железного Человека

Новости технологии: Представители компании не скрывают, что работа над шлемом все еще продолжается. Сейчас они занимаются программным обеспечением.

Сейчас она разрабатывает ПО. Правительственным заказчикам прототип продемонстрируют уже этим летом.

Американская компания Hypergiant Industries утверждает, что создала шлем для космонавтов, который обладает дисплеем, отражающим информацию о состоянии тела носителя. Об этом сообщает издание Futurism.

Hypergiant Industries занимается разработками в области искусственного интеллекта. Ее представители говорят о создании шлема, который поможет астронавтам получать больше информации во время миссий и облегчит выполнение сложных задач. Шлем называется HyperVSR. Его дисплей, подобно шлему Железного Человека, отражает различные данные, включая цели миссии и состояние организма. Один из руководителей компании по имени Бен Ламм (Ben Lamm) пояснил:

"Космическое пространство — среда непредсказуемая, где ситуация может в корне измениться всего за несколько секунд. В таком случае важно максимально снизить опасность для космонавтов. Мы разработали наш шлем с тем учетом, чтобы они быстро получали доступ к информации — будь то сведения об окружающей обстановке или об их собственном теле. Так они смогут быстрее принимать решения в самых чрезвычайных ситуациях".

Авторы поместили на перчатку скафандра три метки, каждая из которых соответствует определенным данным: жизненные показатели астронавта, оповещения об аварийных ситуациях, детали миссии. Шлем распознает, на какую из меток смотрит носитель, и отображает на дисплее требуемую информацию.

Представители компании ищут заказчиков, интересующихся технологией. По их словам, компания уже продемонстрировала прототип нескольким подрядчикам. Этим летом пройдут переговоры с правительственными организациями США.

Ранее Microsoft представила вторую версию прототипа очков смешанной реальности HoloLens на Всемирной выставке мобильных технологий в Барселоне (MWC Barcelona). Компания утверждает, что добавила манипуляцию с "инстинктивными взаимодействиями" и расширила угол обзора.