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iPhone XI: Apple удивит новой невероятной функцией

iPhone XI: Apple удивит новой невероятной функцией
19:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: В сети появились новые подробности относительно iPhone XI.

По данным ресурса Macotakara, неанонсированная функция двойной потоковой передачи аудио позволит подключать к смартфону сразу две пары беспроводных наушников AirPods.

Особенности новой функции. Как сообщает 4PDA, обе пары наушников смогут действовать отдельно: например, первый пользователь сможет прослушивать музыку, а второй – взаимодействовать с голосовым помощником на смартфоне.

Какие смартфоны получат новую функцию? Будет ли данная функция общей для всей обновленной линейки или ее будут поддерживать только флагманские модели, не уточняется.

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Дата презентации iPhone. Заметим, анонс Apple iPhone XI ожидается в сентябре 2019 года.

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Смартфон, Технологии, Функция, Техно, AirPods, Apple iPhone XI.
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