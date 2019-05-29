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Самый "опасный" ноутбук продали на аукционе за кругленькую сумму

Самый "опасный" ноутбук продали на аукционе за кругленькую сумму
23:45 Ср, 29 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии: На онлайн аукционе в Нью-Йорке китайский артист Гуо о Донг продал ноутбук Samsung с шестью самыми опасными компьютерными вирусами в мире больше чем за 1,3 млн долларов.

Об этом сообщает AFP.

"Для китайского артиста Гуо о Донга - это простой черный ноутбук Samsung, шесть мощных вирусов которого являются символом одной из крупнейших угроз в мире. Во вторник его художественная работа под названием "Продолжающийся хаос" потрясла мир искусства, когда была продана за более 1,3 миллиона долларов на онлайн аукционе в Нью-Йорке ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на первый взгляд 30-сантиметровый ноутбук 2008 года с оперативной системой Windows XP не выглядит чем-то невероятным, однако в середине находятся чипы памяти, которые заражены самыми опасными вирусами в мире: "I LOVE YOU", "Sobig", "MyDoom "," DarkTequila "," BlackEnergy "и" WannaCry ".

По словам Гуо, вместе взятые эти вирусы привели к убыткам в мире на минимум 95 млрд долларов.

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Организаторы аукциона отметили, что этот компьютер можно использовать только для исследовательских целей, и подчеркнули, что все желающие приобрести его подписали контракт, в котором четко прописано, что покупатель "не намерен использовать этот ноутбук для распространения вредоносного программного обеспечения".

Имя самого покупателя пока неизвестно.

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Все по теме:

Samsung, Ноутбук, Технологии, Вирус, Техно, Онлайн-аукцион, Зараженный ноутбук, Опасные вирусы.
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