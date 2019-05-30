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Злейший враг побежден: Робот-курьер смог подняться по крутым ступенькам (Видео)

Злейший враг побежден: Робот-курьер смог подняться по крутым ступенькам (Видео)
04:10 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Скриншот

Новости технологии: Гусеничный робот оказался лучше курьеров Amazon Scout.

Роботов для доставки посылок существует огромное множество, но большинство из них не могут дойти даже до двери получателей — им мешают крутые ступеньки перед домами. Японская компания Amoeba Energy решила эту проблему довольно легко, оснастив робота-курьера мягким гусеничным шасси, который цепляется за выступы и позволяет ему уверенно подниматься даже по крутым винтовым лестницам. Пока это только прототип, но массовое производство намечено уже на 2020 год.

По словам инженера Юсея Куджирая, гусеницы из этилен-пропиленового каучука обеспечивают большую площадь контакта роботизированной конструкции с выступающими поверхностями. На опубликованном разработчиками видео видно, что робот действительно быстро и уверенно поднимается по крутым лестницам — гусеничные блоки во время движения сжимаются, и крепко цепляются за ступеньки.

"Amazon создала роботов для доставки посылок, но они не могут подниматься и спускаться по лестнице, поэтому чтобы забрать посылку, человек все еще должен выйти за порог своего дома. Мы верим, что наш мягкий и удобный робот, который может подниматься по лестнице, наконец-то автоматизирует доставку посылок", — поделился Юсей Куджирай.

Коммерческая версия робота Amoeba Energy получит название AE-01, и сможет поднимать груз весом до 6 килограммов. Его корпус, как и гусеницы, будет покрыт мягким материалом — как бы создатели не были уверены в своем детище, никто не может гарантировать, что он не упадет с лестницы прямо на людей.

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Робот, Робот-курьер, Amoeba Energy.
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