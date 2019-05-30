LG планирует уменьшить выбросы углерода на 50%

Новости технологии: Новая программа LG Zero Carbon 2030 должна за 12 лет сократить выбросы парниковых газов по всему миру.

Что известно

В 2017 года уровень выбросов составлял 2 миллиона тонн. К концу 2030 года LG планирует сократить это число до 960 000 тонн. Компания будет расширять установки для использования возобновляемых источников энергии и применять собственные технологии. Высокоэффективные охдаждающие установки и системы управления энергопотреблением уменьшат выброс углерода.

LG также стала первым производетелем бытовой техники, которая получила кредиты сертифицированного сокращения выбросов (CER), расширив свои программы механизма чистого развития (CDM).

На конец 2018 года LG получила 340 000 тонн CER благодаря реализации экологических проектов. Вице президент по экологической безопасности LG Electronics Ли Ён-чже сказал:

"Наша приверженность борьбе с глобальными изменениями климата непоколебима. Прогрессивные шаги LG в сокращении выбросов углерода на рабочих местах во всем мире, а также многие другие проекты CDM ООН в работе, являются примером непоколебимой приверженности компании к лидерству в области экологической устойчивости".