Лучшее решение для тех, у кого аллергия на шерсть: в Китае создали робота-кота (Видео)

Мейтбот подойдет людям, которые не могут держать животных, но очень хотят. Компания Ekasbo представила робота-кота, который реагирует и ведет себя, как домашний любимец.
Робот-кот получил название Matebot. У него движутся семь частей "тела", также он может определять человека по голосу. Об этом пишет TechCrunch.
Особенности новинки
Мейтбот предназначен для использования в качестве интерактивного компаньона. Он подойдет людям, которые не могут держать домашних животных.
Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8
— (@CatherineShu) 30 мая 2019 г.
Роботом-котом можно управлять с помощью приложения для смартфона и он может быть интегрирован с системами голосового управления Android.
Цена
Котика-робота можно приобрести от 45 долларов.