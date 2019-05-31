Лучшее решение для тех, у кого аллергия на шерсть: в Китае создали робота-кота (Видео)

Новости технологии: Компания Ekasbo из Шэньчжэня создала Matebot, который реагирует на прикосновения.

Мейтбот подойдет людям, которые не могут держать животных, но очень хотят. Компания Ekasbo представила робота-кота, который реагирует и ведет себя, как домашний любимец.

Робот-кот получил название Matebot. У него движутся семь частей "тела", также он может определять человека по голосу. Об этом пишет TechCrunch.

Особенности новинки

Мейтбот предназначен для использования в качестве интерактивного компаньона. Он подойдет людям, которые не могут держать домашних животных.

Роботом-котом можно управлять с помощью приложения для смартфона и он может быть интегрирован с системами голосового управления Android.

Цена

Котика-робота можно приобрести от 45 долларов.