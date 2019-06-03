Прогресс не остановить: Крутые вещи, которые люди напечатали на 3D-принтере (Фото)

3D-печать существует гораздо дольше, чем вы думаете; на самом деле ей почти 40 лет. Но только недавно потенциал этой технологии начал реализовываться и теперь, при помощи 3D-принтера можно делать самые невероятные вещи.