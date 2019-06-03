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В Украине появился свой менеджер в Facebook

В Украине появился свой менеджер в Facebook
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии: Екатерина Крук стала менеджером по вопросам публичной политики по Украине.

Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook выбрала еt на должность менеджера по вопросам публичной политики по Украине.

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.

Золотухин добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

По словам Золотухина, Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

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"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.

Ранее в Facebook не было менеджера по вопросам публичной политики по Украине. О намерениях назначить его стало известно в октябре 2018 года.

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Facebook, Компания, Менеджер, Корпорация, Екатерина Крук.
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