Новинка для всех любителей Apple: анонсирован iOS 13

Новости технологии: В понедельник, 3 июня компания Apple объявила о выпуске новой оперативной системы IOS 13, которая изменит облик iPhone.

Компания Apple во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC анонсировала новую версию iOS 13, в которой появится темный режим. Отмечается, что новую разработку представил старший вице-президент Apple Крейг Федериги в ходе ежегодной конференции для разработчиков The Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019.

Благодаря темному режиму, с новыми возможностям просмотра и редактирования фото, а также входа в приложения и на веб-сайты. При выборе Dark Mode интерфейс и приложения получат темный фон. Как отмечается, эта функция полезна при работе в условиях низкой освещенности.

В новой версии iOS улучшена производительность, так, приложения открываются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее. Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы. Кроме того, в iOS добавили возможность делиться звуком со своего устройства на две пары наушников AirPods.

Apple полностью обновила программу "Напоминания", изменив внешний вид приложения и добавив новые фильтры. Также обновления получили "Заметки", браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps (в них добавили функцию, похожую на Google Street View).

Сторонние разработчики могут добавить темный режим в свои приложения. А еще можно настроить его автоматическое включение с заходом солнца или в другое удобное время.

Также Apple анонсировала поддержку iPad в качестве внешнего экрана и графического планшета. Теперь на него можно выводить картинку с компьютера, или использовать iPad в профессиональных графических программах.

Mac стал доступнее для людей с ограничениями — на компьютере появилась полноценная система управления при помощи голоса (Voice Control).

На macOS и iOS дебютировало приложение Find My. Как и предсказывали слухи, программа позволит обнаруживать Apple-устройства даже в офлайн-режиме. Они будут издавать специальные Bluetooth-сигналы по защищенному каналу — принять сигнал сможет любое ближайшее Apple-устройство.

Ожидается, что новые функции программного обеспечения появятся этой осенью в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 6s и новее и станут доступны на iPadOS для iPad Air 2 и новее, всех моделей iPad Pro, iPad 5-го поколения и новее, а также iPad mini 4 и новее.

Напоминаем, что в конце мая Google объявила, что этим летом мы узнаем основные подробности об облачной платформе Stadia. Сегодня корпорация обозначила время проведения эфира Stadia Connect — он состоится в четверг, 6 июня, в 19:00 по киевскому времени.