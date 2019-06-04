Скачать
Вторник, 04.06.2019
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Кернес анонсировал возвращение имени Жукова проспекту Григоренко
Кернес анонсировал возвращение имени Жукова проспекту Григоренко
Зинченко оценил молодежь сборной Украины
Зинченко оценил молодежь сборной Украины
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

Вслед за Nokia 3: Samsung Galaxy J7 Pro получил прошивку Android Pie

Вслед за Nokia 3: Samsung Galaxy J7 Pro получил прошивку Android Pie
17:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Samsung продолжает обновлять свои недорогие устройства до последней актуальной версии ОС.

На этот раз прошивку получил Galaxy J7 Pro.

Обновление вышло под номером J730FMXXU5CSE и с майским патчем безопасности. Из главных нововведений ПО можно отметить фирменный интерфейс One UI, темную тему, обновленные ярлыки приложений, новые смайлики и многое другое.

Жесты управления ждать не стоит, так как у смартфона установлены две сенсорные и одна физическая кнопка под дисплеем.

Бюджетный смартфон Nokia 3 получил ОС Android Pie: что известно

Как сообщает издание SamMobile, прошивку уже начали получать пользователи Galaxy J7 Pro в странах СНГ. Чуть позже обновление станет доступно и в других странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Galaxy, Прошивка, Android Pie, Samsung Galaxy J7 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
03 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь