Вслед за Nokia 3: Samsung Galaxy J7 Pro получил прошивку Android Pie

Новости технологии: Компания Samsung продолжает обновлять свои недорогие устройства до последней актуальной версии ОС.

На этот раз прошивку получил Galaxy J7 Pro.

Обновление вышло под номером J730FMXXU5CSE и с майским патчем безопасности. Из главных нововведений ПО можно отметить фирменный интерфейс One UI, темную тему, обновленные ярлыки приложений, новые смайлики и многое другое.

Жесты управления ждать не стоит, так как у смартфона установлены две сенсорные и одна физическая кнопка под дисплеем.

Как сообщает издание SamMobile, прошивку уже начали получать пользователи Galaxy J7 Pro в странах СНГ. Чуть позже обновление станет доступно и в других странах.