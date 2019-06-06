Торговая площадка Amazon планирует доставку товаров с помощью дронов

Новости технологии: Система доставки беспилотниками получила название Amazon Prime Air.

О планах по осуществлению такой доставки глава Amazon Джефф Безос заявил еще в 2013 году. В 2016-м начались испытания системы, и теперь она готова выйти на глобальный рынок.

Дроны Prime Air могут доставить товар в течение 30 минут после его прибытия в пункт выдачи, если место доставки находится на расстоянии до 25 километров от пункта. Есть еще одно ограничение: заказываемый товар должен весить не более 2,25 килограмма и быть достаточно мал, чтобы поместиться в коробке, которую повезет дрон. Об этом рассказал Джефф Уилк, глава отдела потребительских операций Amazon, на конференции по машинному обучению, автоматизации, робототехнике и космосу в Лас-Вегасе.

Amazon не представила никаких подробностей о том, где и когда будет осуществляться доставка беспилотными летательными аппаратами. Все это время с 2016 года компания дорабатывала свои дроны, чтобы сделать их более безопасными и эффективными. Теперь они могут взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и быстро перемещаться в горизонтальном направлении - как самолет. По словам Уилка, аппараты также могут быстро переключаться между этими двумя режимами.

Amazon заявила в начале этого года, что ускорит бесплатную доставку для своих премиальных подписчиков с двух дней, которые требуются сегодня, до одного дня. Причем первыми ощутить быстроту Amazon смогут североамериканские клиенты. Джефф Уилк сказал, что компания потратит около 800 миллионов долларов в текущем квартале, чтобы сократить сроки поставки. Она также наймет больше водителей и предложит сотрудникам возможность запустить собственное предприятие по доставке с субсидией от Amazon.