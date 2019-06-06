Скачать
Четверг, 06.06.2019
В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
Стала известна дата оглашения решения суда Амстердама по "скифскому золоту"
Суд Амстердама 16 июля огласит решение по "скифскому золоту"
Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)
Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)
Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом
Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом

Торговая площадка Amazon планирует доставку товаров с помощью дронов

Торговая площадка Amazon планирует доставку товаров с помощью дронов
21:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии: Система доставки беспилотниками получила название Amazon Prime Air.

О планах по осуществлению такой доставки глава Amazon Джефф Безос заявил еще в 2013 году. В 2016-м начались испытания системы, и теперь она готова выйти на глобальный рынок.

Дроны Prime Air могут доставить товар в течение 30 минут после его прибытия в пункт выдачи, если место доставки находится на расстоянии до 25 километров от пункта. Есть еще одно ограничение: заказываемый товар должен весить не более 2,25 килограмма и быть достаточно мал, чтобы поместиться в коробке, которую повезет дрон. Об этом рассказал Джефф Уилк, глава отдела потребительских операций Amazon, на конференции по машинному обучению, автоматизации, робототехнике и космосу в Лас-Вегасе.

Amazon не представила никаких подробностей о том, где и когда будет осуществляться доставка беспилотными летательными аппаратами. Все это время с 2016 года компания дорабатывала свои дроны, чтобы сделать их более безопасными и эффективными. Теперь они могут взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и быстро перемещаться в горизонтальном направлении - как самолет. По словам Уилка, аппараты также могут быстро переключаться между этими двумя режимами.

ChipSats: "рой" из микроспутников принес успешные результаты (Видео)

Amazon заявила в начале этого года, что ускорит бесплатную доставку для своих премиальных подписчиков с двух дней, которые требуются сегодня, до одного дня. Причем первыми ощутить быстроту Amazon смогут североамериканские клиенты. Джефф Уилк сказал, что компания потратит около 800 миллионов долларов в текущем квартале, чтобы сократить сроки поставки. Она также наймет больше водителей и предложит сотрудникам возможность запустить собственное предприятие по доставке с субсидией от Amazon.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Amazon, Доставка товаров, Amazon Prime Air.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
03 Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике
04 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
05 Красивые поздравления в стихах с Вознесением Господним
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
НБУ не будет менять учетную ставку
НБУ не будет менять учетную ставку
Афиша интересных событий в Украине на 8-9 июня
Афиша интересных событий в Украине на 8-9 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь