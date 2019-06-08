Переводчик с "младенческого": создана программа, которая расшифровывает плач ребенка

Новости технологии: Программа, которая переводит на "человеческий язык" плач и крики новорожденных младенцев, создана учеными из США.

Этот алгоритм уже успешно протестирован.

О разработке на основе искусственного интеллекта, которая "может по крику младенца определить его нужду", рассказывается в Journal of Automatica Sinica. Авторы изобретения - специалисты Колледжа Нью-Джерси. Перед тем, как создать программу, они наблюдали за несколькими десятками младенцев в возрасте от трех дней до шести месяцев.

Результатом этих наблюдений стала идентификация пяти основных криков, выделенных в плаче новорожденных, - это звуки, означающие голод, потребность в смене подгузника и потребность во внимании, а также дискомфорт. Для всех пяти категорий звуков исследователи определили характерные частоту и временной интервал.

При тестировании программы в детском плаче были зафиксированы 151 "крик внимания", 137 "криков смены подгузника", 422 "крика голода", 79 "криков сна" и 182 "крика дискомфорта". Результаты тестов ученые оценивают как успешные, но планируют проведение более масштабных исследований. В случае успеха, отмечают авторы проекта, программу-расшифровщик можно будет внедрять в медицинских учреждениях.

"Дети издают много звуков, и различия между звуковыми сигналами несут информацию о здоровье. Эти различия представлены особенностями каждого отдельно взятого сигнала. Чтобы использовать информацию, мы должны связать особенности с реальной функциональной потребностью", - сообщили авторы разработки.