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Huawei отгрузила 1 миллион смартфонов для тестирования своей ОС

Huawei отгрузила 1 миллион смартфонов для тестирования своей ОС
21:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Разработчики Huawei продолжают, не покладая рук, работать над собственной операционной системой.

По-видимому, она уже готова, так как источники уверяют, что от разработок компания переходит к тестированию ОС.

По информации брокерской компании Rosenblatt Securities, Huawei отгрузила первый миллион смартфонов, на которых будет тестироваться эта операционная система.

Она совместима со всеми Android-приложениями и имеет "расширенные функции безопасности для защиты личных данных". Представители Huawei обещают, что ее можно будет устанавливать на смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, автомобилях и носимых устройствах.

Выйти ОС должна осенью этого года либо до следующей весны.

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Кстати, компания уже зарегистрировала свою операционную систему во многих странах мира, включая Канаду, Мексику, Испанию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Перу, Турцию, Филиппины и некоторые европейские страны. По слухам, в Китае она получит название HongMeng, а на международном рынке - Ark или Oak. Напомним, в сети уже появились скриншоты новой ОС.

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Гаджеты, Смартфоны, ОС, Huawei.
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