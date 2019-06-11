Huawei отгрузила 1 миллион смартфонов для тестирования своей ОС

Новости технологии: Разработчики Huawei продолжают, не покладая рук, работать над собственной операционной системой.

По-видимому, она уже готова, так как источники уверяют, что от разработок компания переходит к тестированию ОС.

По информации брокерской компании Rosenblatt Securities, Huawei отгрузила первый миллион смартфонов, на которых будет тестироваться эта операционная система.

Она совместима со всеми Android-приложениями и имеет "расширенные функции безопасности для защиты личных данных". Представители Huawei обещают, что ее можно будет устанавливать на смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, автомобилях и носимых устройствах.

Выйти ОС должна осенью этого года либо до следующей весны.

Кстати, компания уже зарегистрировала свою операционную систему во многих странах мира, включая Канаду, Мексику, Испанию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Перу, Турцию, Филиппины и некоторые европейские страны. По слухам, в Китае она получит название HongMeng, а на международном рынке - Ark или Oak. Напомним, в сети уже появились скриншоты новой ОС.