Uber планирует запустить воздушное такси в Австралии

Новости технологии: Uber Air будет использовать сеть небольших электрических летательных аппаратов с технологией вертикальных взлета и посадки.

Старт пассажирских перевозок назначен на 2023 год.

Мельбурн (Австралия) стал третьим городом — наряду с ранее озвученными Лос-Анджелесом и Далласом, — где международная компания Uber запустит свой сервис воздушного такси Uber Air. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на регионального менеджера Uber в Австралии Сьюзан Андерсон.

Во время выступления на конференции Uber Elevate Summit в Вашингтоне, проходившей 11-12 июня, Андерсон отметила, что Мельбурн "идеальное" место для аэротакси, однако вскоре к Uber Air могут подключить и другие австралийские города.

Главная задача сервиса — соединить крупные транспортные узлы, в частности аэропорты, с центром мегаполисов. Первые тесты воздушных такси от Uber планируют провести уже в 2020 году.

Представители Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии (CASA) заявили, что перед стартом проекта Uber должна будет выполнить длинный перечень требований. В частности, все водители воздушных такси будут обязаны пройти должную подготовку и тренировки.

Однако, как сообщил телеканалу Джек Уйатхед, ученый из Университета Квинсленда, к запуску Uber Air должны быть готовы прежде всего власти. По словам эксперта, планы американской компании осуществимы и реальны, тем не менее новая технология должна быть хорошо отрегулирована с учетом всех законов, чтобы избежать "абсолютного хаоса".

На прошлогодней конференции Uber Elevate Summit компания представила концепты воздушных портов для Uber Air, которые учитывают главные требования: так, порт обязан обслуживать четыре тысячи пассажиров в час, а его площадь не должна превышать 12 квадратных километров.