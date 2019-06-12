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Среда, 12.06.2019
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Запуск ракеты Falcon 9: RADARSAT Constellation Mission (Видео)
Запуск ракеты Falcon 9: RADARSAT Constellation Mission (Видео)

Запуск ракеты Falcon 9: RADARSAT Constellation Mission (Видео)

Запуск ракеты Falcon 9: RADARSAT Constellation Mission (Видео)
17:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости технологии: Сегодня, 12 июня, в 17:17 состоялся запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли.

Старт состоялся на берегу Тихого океана в 200 км на северо-запад от Лос-Анджелеса на стартовой площадке SLC-4E авиабазы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Аппараты будут выведены на солнечно-синхронную орбиту.

Три спутника RADARSAT Constellation будут выполнять съемку поверхности Земли в С-диапазоне длин волн (5,6 сантиметра) с изменяемой поляризацией (HH,VH,HV,VV).

В рамках старта применили финальную версию носителя Falcon 9 — Falcon 9 Block 5. Согласно ранее представленной информации, после запуска первая ступень ракеты должна будет совершить посадку на наземную площадку.

Смотрите онлайн-трансляцию запуска Falcon 9: RADARSAT Constellation Mission:

Компания SpaceX отложила запуск ракеты с интернет-спутниками

Задача проекта Radarsat Constellation Mission (RCM) - повышение безопасности Канады. Речь идет о прогнозировании природных бедствий и экологических катастроф, а также помощи аграрному комплексу.

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Технологии, Falcon 9, Запуск ракеты, Ракета Falcon 9, Техно, Спутники RADARSAT Constellation.
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