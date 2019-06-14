Что известно о будущих процессорах Apple A14: подробности

Новости технологии: Процессор Apple A4, который представили еще в 2010 году, был построен по 45-нанометровой технологии.

Корпорация iPhone уже успешно освоила 7-нанометровый процесс и планирует перейти на изготовление 5-нм чипов.

Освоение 5-нм техпроцесса

Как сообщает 4PDA, по слухам, уже в начале следующего года TSMC планирует перейти на массовое производство 5-нм полупроводников с размером узла 5 нм и Apple станет основным заказчиком.

Корпорация намерена в 2020 году освоить новую технологию для создания флагмана iPhone XIS или iPhone 12.

Чьи 5G-модемы получат новые iPhone?

При этом до сих пор нет информации о том, чьи 5G-модемы будут использованы в новых iPhone. Отметим, ранее СМИ сообщили о намерении компании купить часть бизнеса Intel, который занимается модемным направлением.

iPhone в 2019

Напомним, в этом году на рынке дебютируют iPhone XI с процессором A13, выполненным по 7-нм техпроцессу.