Белорусские разработчики сделали клавиатуру Click&Touch интуитивной(Видео)

Новости технологии: Белорусский стартап Clevetura (ООО "Клэвэтура") анонсировал Click&Touch - устройство, объединяющее в себе клавиатуру, мышь и тачпад.

Интуитивная клавиатура

Сенсоры Click&Touch встроены прямо в клавиши, без вынесения на отдельную сенсорную панель. Как и в обычном тачпаде, клавиши реагируют на жесты и касания, при чем без переключения режимов. Встроенный микроконтроллер автоматически распознает все нажатия и касания, поэтому пользователю не придется задумываться, в каком режиме работает клавиатура. Сооснователи Clevetura Валентин Сокол и Михаил Крупенков говорят: "В клавиатуре по нашей технологии отдельная сенсорная панель не нужна в принципе. ее функцию выполняют клавиши: достаточно провести по ним, чтобы управлять курсором или совершать какие-либо другие действия. Это удобно, функционально и здорово экономит время, так как не нужно постоянно перемещать руку. По сути, речь о новом пользовательском опыте взаимодействия с компьютером и ощущении, когда не нужно задумываться - все делается интуитивно".

Технология поддерживает разные способы взаимодействия: зум, переход между рабочими столами смахиванием и скролл касанием двух пальцев. Такая система может ускорить некоторые процессы. Например, чтобы сбросить звонок в Skype, не нужно будет переключаться на мышку, достаточно отклонить его одним жестом.

Click&Touch одновременно подключается к 5 устройствам по трем Bluetooth-каналам, USB-приемникам и кабелю Type-C. если провести по верхнему ряду клавиш, можно изменить громкость или перемотать видео. Настраивается и обновляется клавиатура с помощью специального мобильного приложения. Она также подойдет для управления смарт-телевизором.

Масштабное производство начнется уже в июле - компания планирует выпустить около 100 тысяч устройств. Продажи под брендом Prestigio стартуют в конце августа в странах СНГ и Прибалтики. Первыми гаджет смогут купить жители Беларуси, России, Литвы, Украины, Казахстана, Эстонии и Латвии.

Clevetura собирается использовать технологию не только для клавиатур, но и для других девайсов, например, в ноутбуках.