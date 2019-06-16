День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого

Новости технологии: Сегодняшний дудл Google празднует международный день отца.

День отца - ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый в большинстве социально развитых странах. В Украине День отца отмечается в третье воскресенье июня.

День отца в Украине стал официально определенный с 8 мая 2019 года, когда Кабинетом Министров Украины был принят Указ Президента Украины "О Дне отца".

Праздник отмечается во многих странах в третье воскресенье июня, впервые его праздновали в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания этого торжества называют миссис Додд из города Спокан. Вашингтон. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Отца основательницы праздника звали Уильям Смарт, его жена умерла, родив шестого ребенка, но отец-одиночка успешно воспитал новорожденного и еще пятерых детей. Национальным праздником в США этот день стал в 1966 году, со временем традицию переняли и другие страны.

Страны, которые празднуют День отца

В третье воскресенье июня, как и в США, этот день отмечают: Южная Африка, Аргентина, Канада, Чили, Кот-дИвуар, Куба, Франция (с 1968г.), Гаити, Гонконг, Маврикий, Индия, Ирландия, Япония, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Перу, Филиппины, Великобритания, Сингапур, Словакия, Швейцария, Турция, Украина, Венесуэла.