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Cyberpunk 2077: геймдизайнер рассказал о квестах в игре

Cyberpunk 2077: геймдизайнер рассказал о квестах в игре
21:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Игра The Witcher 3: Wild Hunt понравилась игрокам, в первую очередь, невероятной историей и глубиной персонажей.

Именно этого геймеры ждут от нового проекта CD Projekt RED – Cyberpunk 2077. И, как оказалось, не зря.

Портал GameReactor смог взять интервью у Павла Саско – ведущего дизайнера квестов самой ожидаемой игры следующего года. Разработчик пообещал, что заставит геймеров лить слезы.

Что известно о квестах в игре? Журналист издания поговорил с разработчиком Cyberpunk 2077 о квестах Кровавого Барона из третьего "Ведьмака" и спросил, стоит ли ждать чего-то подобного от новой игры CD Projekt RED. Кажется, Павел Саско очень уверен в том, что он делает.

"О, поверьте: мы заставим вас рыдать. По-другому просто быть не может. Мы делаем все для того, чтобы буквально приклеить геймера к экранам. Будет с чего посмеяться, будет с чего полить слезы и будет на что разозлиться", – подчеркнул Саско.

Трейлер игры Cyberpunk 2077

 

"Одна из моих главных целей при создании игры - заставить игроков на самом глубоком эмоциональном уровне почувствовать все происходящее. Берегитесь, я иду по ваши души", – добавил дизайнер.

Cyberpunk 2077: Киану Ривз назвал дату выхода ожидаемой игры

Дата выхода игры. Насколько успешно Павел Саско справится со своим заданием, пользователи узнают уже 16 апреля 2020 года.

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Компьютерная игра, Технологии, Игра, Техно, Cyberpunk 2077.
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