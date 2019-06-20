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Четверг, 20.06.2019

До релиза совсем немного: Еще один трейлер Harry Potter: Wizards Unite (Видео)

Пока мы ждём официального анонса утёкшей ААА-игры по «Гарри Поттеру», Warner Bros. и Niantic запускают мобильную Harry Potter: Wizards Unite. У неё появились дата полноценного запуска и релизный трейлер. Harry Potter: Wizards Unite стартует уже в эту пятницу, 21 июня. Обратите внимание: в официальных материалах говорят, что в этот день игра станет доступна лишь в США и Великобритании. О датах запуска в других регионах будут сообщать отдельно. Когда Wizards Unite появится в Украине, непонятно. Есть причины опасаться, что нескоро.  У Harry Potter: Wizards Unite уже есть страницы в Google Play и Samsung Galaxy Store.
stopgame.ru
Фото: Скриншот
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Гарри Поттер, Игры, Трейлер, Harry Potter: Wizards Unite.
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