Тем, кто боится летать: несколько интересных фактов о самолетах

Летом некоторые наши соотечественники предпочитают улетать из родных городов. Даже те, которые летать боятся. Если вы относитесь к их числу, этот пост – для вас! Вероятно, после того, как вы ознакомитесь с нашей подборкой авиа-фактов, вы будете более уверено чувствовать себя на борту самолета. Хотя не факт… :). У некоторых степень аэрофобии такая высокая, что никакие факты не помогут.