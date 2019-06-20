Vivo выходит на украинский рынок: что известно

Новости технологии: Вчера в сети появился слух, что китайский производитель смартфонов Vivo выходит на украинский рынок, а сегодня компания официально подтвердила эту информацию.

Vivo уже запустила украинский сайт и набирает в свой киевский офис сотрудников. Украина стала первой страной Европы, куда зашла компания. Это не удивительно, ведь наш рынок очень перспективный и поэтому он может стать трамплином для выхода китайского бренда в других европейских странах.

Согласно официальному сайту, в Украине выйдет сразу пять смартфонов: бюджетные Vivo Y15, Vivo Y93 Lite, Vivo Y17, Vivo Y91C и среднебюджетный Vivo V15 Pro.

Компания Vivo была основана в 2009 году и является частью корпорации BBK, в которую также входят производители смартфонов OPPO и OnePlus. Доля мирового рынка Vivo составляет около 7%, благодаря этому, компания занимает 5 место в глобальном рейтинге. У неё по всему миру больше 200 млн пользователей.

Производитель владеет 6 научно-исследовательскими центрами и 4 заводами, которые расположены в Китае, Индии и Индонезии.