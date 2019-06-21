Google выпустил doodle ко Дню летнего солнцестояния

Новости технологии: Летнее солнцестояние - не просто одна из дат в календаре. Это день силы, когда пробуждается вся природная энергия, способная полностью обновить энергетику человека.

21 июня в Северном полушарии Земли наступит самый долгий день в году - летнее солнцестояние. Светло будет целых 17 с половиной часов, а темнота опустится всего лишь на 6 с половиной. В астрономии солнцестояние означает начало астрономического лета.

Оно наступает, когда наше светило постепенно поднимается на самую высокую точку над горизонтом и как бы "останавливается". Потом еще нескольких дней высота Солнца в зените почти неизменна.

На протяжении тысячелетий этот день (как и зимнее солнцестояние 21 декабря) имел огромное значение для наших древних предков, живших в гармонии с Матерью-землей и подчинявшихся природным циклам.

Время июньского солнцестояния не имеет конкретной даты и времени, оно зависит от того, как быстро Солнце доберется до самой северной точки по отношению к экватору.

Согласно некоторым древнегреческим календарям - летнее солнцестояние ознаменовало начало Нового года и начинало отсчет до открытия Олимпийских игр.