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Microsoft презентовала нейросеть, которая рисует картинки по текстовому описанию

Microsoft презентовала нейросеть, которая рисует картинки по текстовому описанию
16:34 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии: Исследовательская группа Microsoft Research представила нейросеть Obj-GAN, которая умеет рисовать сложные сцены по текстовому описанию пользователя.

В отличии от других подобных алгоритмов, Obj-GAN может создать картинку по сложному описанию. Теперь бот рисует больше деталей, а также умеет соотносить их друг с другом.

Всего Obj-GAN использует разметку и данные сегментации для более 1,5 млн объектов, рисуя их подобно художнику, начиная с наброска. При работе анализируется, как реалистичность конкретного объекта, так и реалистичность всей композиции.

По словам Microsoft, эта технология может помочь дизайнерам и художникам в создании эскизов. И действительно, пока что итоговый результат похож на черновики какого-нибудь начинающего художника-сюрреалиста.

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Алгоритм ObjGAN находится в открытом доступе на GitHub.

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Microsoft, Microsoft Research, Нейросеть, Obj-GAN.
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