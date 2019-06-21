Флагман Samsung Galaxy A90 получит модем 5G и основную камеру на 32 Мп

Новости технологии: Samsung готовит флагманский смартфон A-серии. Сейчас в сети появились новые подробности о новинке.

Как сообщает издание Galaxy Club, корейский производитель все еще работает над устройство Galaxy A90. Если верить утечке, аппарат получит встроенный модем с поддержкой сети пятого поколения (5G).

Кроме этого, его оснастят основной камерой на 32 Мп c дополнительным 8-мегапиксельным широкоугольным объективом. Будет ли камера выезжать, как у Galaxy A80 или нет, неизвестно.

В предыдущих утечках говорилось, что под капот смартфона установят чип Snapdragon 730 или Snapdragon 730G, а ещё 6/8 ГБ оперативной памяти. Работать новинка будет на ОС Android 9 Pie с оболочкой One UI. Смартфону также приписывают быструю зарядку на 45 Вт. Его даты анонса пока нет.

Напомним, Samsung сейчас готовится к презентации флагманской линейки смартфонов Galaxy Note 10. Ее могут показать 7 августа вместе со смарт-часами Galaxy Watch 2.