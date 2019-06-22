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Цена на процессоры Intel упадет: детали

Цена на процессоры Intel упадет: детали
17:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В ближайшее время компания Intel намерена снизить цены на процессоры.

Подешеветь должны процессоры Intel Core восьмого и девятого поколений. Цены снизят на 10–15% (от 25 до 75 долларов). Например, флагманский восьмиядерный Core i9-9900K будет стоить 425–450 долларов, а Core i7-9700K — 320–340 долларов.

Сообщается, что компания уже предупредила о новой ценовой политике своих ключевых партнеров. Если информация подтвердится, новые ценники должны появиться уже в ближайшее время.

Такие меры связывают с выходом на рынок 7-нанометровых процессоров Ryzen 3000 с количеством ядер от 6 до 12, которые предлагают более выгодное сочетание производительности и цены.

В Intel обнаружили уязвимость в своих процессорах

Похоже, Intel попросту нечего предложить в ответ AMD: следующее поколение процессоров выйдет только к концу года, а Coffee Lake Refresh имеют не более 8 ядер.

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Intel, Процесор, AMD Ryzen 3000.
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