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Работникам Microsoft запретили пользоваться украинскими сервисами

Работникам Microsoft запретили пользоваться украинскими сервисами
20:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости технологии: Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией популярного мессенджера Slack.

Также в компании запретили пользоваться украинским сервисом Grammarly.

Как пишет издание The Verge, в Microsoft запрещен еще ряд продуктов конкурентов, например, сервисы Amazon Web Services (AWS) и Google Docs.

В чем дело. В компании говорят, что все эти сервисы не предусматривают надлежащего контроля. Поэтому в корпорации опасаются, что это может подвергнуть угрозе их интеллектуальную собственность.

Что касается сервиса Grammarly, то в Microsoft считают, что сервис может отслеживать текст, который пользователь набирает на клавиатуре, поэтому это тоже ставит под угрозу конфиденциальные данные компании.

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Что такое Grammarly?

Это онлайн-сервис проверки правописания и грамматики на английском языке. Его разработали и запустили в Киеве в 2009 году. Создателями сервиса являются трое украинцев – Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер.

Сервис повышает качество письменного общения, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным. В 2017 году Grammarly был назван "лучшим онлайн-сервисом по проверке правописания" от TopTenReviews.

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Microsoft, Технологии, Техно, Украинский сервис, Grammarly, Slack.
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