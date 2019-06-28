Зонд Huygens исследует спутник Сатурна

Новости технологии: Титан не без оснований считается одним из самых интересных тел Солнечной системы.

В NASA раскрыли планы через семь лет отправить на Титан винтокрылый исследовательский зонд.

Этот спутник крупнее планеты Меркурий и получает тепло за счет радиации своих недр и приливных сил, возникающих под влиянием гигантского Сатурна. Из его густой и облачной азотной атмосферы проливаются метановые дожди, которые наполняют моря и реки, текущие среди скал замерзшей воды, углекислого газа, между асфальтовыми дюнами.

На Титан совершал посадку зонд Huygens, но его кратких наблюдений явно недостаточно для столь любопытного мира — единственного, помимо Земли, где происходит настоящий круговорот жидкости. И теперь в NASA объявили следующую миссию к спутнику. Еще некоторое время назад проект Dragonfly был назван в числе наиболее вероятных кандидатов на реализацию в рамках программы New Frontiers, и теперь именно его выбрали в агентстве.

Распространенный NASA пресс-релиз анонсирует запуск аппарата в 2026 году и прибытие к цели в 2034-м. Главной его задачей станет исследование протекающих на Титане химических процессов, прежде всего таких, какие могли протекать на Земле перед появлением здесь жизни. Плотная, но не слишком бурная атмосфера и слабая гравитация спутника позволяют сделать зонд Dragonfly летающим с использованием обычной мультироторной схемы для коротких перелетов с места на место и изучения разных участков поверхности.

Предполагается, что Dragonfly совершит посадку в районе Шангри-Ла, на обширных дюнных полях в районе экватора Титана; они достаточно безопасны и интересны с точки зрения науки. Он обследует местность короткими — не более чем на пять километров — перелетами, двигаясь к ударному кратеру Сельк, где проведет изучение более древних и глубоко залегающих пород в поисках следов пробиотических реакций. В общей сложности зонд должен преодолеть больше 175 километров.