Стартовали продажи новых смартфонов Xiaomi CC9

Новости технологии: 2 июля Xiaomi представит свои новые смартфоны Xiaomi CC9. Но уже сегодня самые нетерпеливые покупатели могут оформить предзаказ на новинку.

Предзаказы принимают с сегодняшнего дня на китайском официальном сайте Xiaomi. Правда, в этом случае клиенты получают кота в мешке: компания решила сохранить интригу до презентации и не называет ни характеристик, ни стоимости CC9.

Как и в предыдущих анонсах, производитель делает акцент на возможностях 32-мегапиксельной фронтальной камеры и показывает снятые на нее селфи.

Также есть несколько изображений самого смартфона в белой и синей градиентных расцветках. К сожалению, ничего, кроме тройной основной камеры, на них не разглядеть.

Чтобы оформить предзаказ, необходимо заплатить всего 15 долларов. А уже после официальной презентации (2 июля) пользователь сможет узнать подробности, выбрать расцветку и объем памяти либо же отменить заказ. Деньги в последнем случае возвращаются полностью.

Напомним, на презентации Xiaomi должна представить сразу три новые модели: обычный CC9, упрощенный CC9e, а также специальную версию Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition.