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Samsung запустила конкурс для дизайнеров с призовым фондом в $40 000

Samsung запустила конкурс для дизайнеров с призовым фондом в $40 000
21:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Samsung в честь своего 10-летия запустила совместно с дизайнерским журналом Dezeen конкурс с призовым фондом в $40 000.

Конкурс проходит в двух категориях: Next Mobile+ и Next Mobile Wallpaper. Первая — это оригинальный дизайн аксессуаров для устройств Galaxy. Например, чехлы для смартфонов и планшетов, ремешки для смарт-часов, футляры для наушников и т. д. Samsung делает акцент на том, что это должны быть не просто красивые, но еще и полезные аксессуары, расширяющие функциональность гаджета.

В категории Next Mobile Wallpaper будут представлены новые обои. Опять же, компания хочет видеть интерактивные и контекстные обои, которые будут иметь оригинальный дизайн и полезную для пользователя информацию.

В конкурсе могут принять участие опытные дизайнеры, целые команды и студенты.

Участникам категории Next Mobile+ необходимо отправить файлы дизайна аксессуара с описанием концепции и рендер или видео с описанием его использования. Для участников категории Next Mobile Wallpaper — проект в виде изображения, файла и APK, а также визуализацию на различных устройствах Galaxy с описанием.

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Заявки принимаются до 4 августа на сайте. До 25 сентября жюри оценит работы и определит победителей. Награждение пройдет на конференции для разработчиков, которая пройдет 29—30 октября в Сан-Хосе (Калифорния).

Победители обеих категорий получат по $10 000. За второе и третье места предусмотрена награда в $5 000 и $3 000 соответственно. Остальные финалисты получат по $1 000.

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Samsung, Конкурс, Galaxy, Дизайн, Dezeen.
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