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Обновление Samsung Galaxy A50: что нового

Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
18:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Смартфоны Samsung Galaxy A50 начали получать начали получать свежее обновление ПО A505FDDU2ASF2, которое улучшает работу камеры.

Помимо июньского патча безопасности, обновление приносит новые режимы камеры.

Это специальный ночной режим и возможность записывать замедленные видеоролики Super Slow-mo.

Кроме того, камера Galaxy A50 теперь умеет сканировать QR-коды самостоятельно (как и Galaxy S10). То есть для этого не надо запускать Bixby Vision или сторонние приложения - просто наведите камеру на код.

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Сначала прошивка вышла в Индии. Скорее всего, обновление будет распространяться постепенно, поэтому если ваш Galaxy A50 еще не обновился - придется немного подождать.

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Гаджеты, Смартфоны, Обновление, Прошивка, Samsung Galaxy A50.
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