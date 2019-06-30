Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Редкий кадр: Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным
Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным

В Китае достроили крупнейший в мире аэропорт

Смотрите фото (3)
В Китае достроили крупнейший в мире аэропорт
21:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: На создание аэропорта потратили порядка 60 миллиардов долларов.

В Пекине завершилось строительство международного аэропорта Дасин (Beijing Daxing) общей площадью в миллион квадратных километров, передает РИА Новости со ссылкой на городских властей. Крыша авиагавани равна площади 25 футбольных полей.

Одним из авторов проекта стала Заха Хадид — известный английский архитектор арабского происхождения, скончавшаяся в 2016 году. Строительство здания началось уже после ее смерти.

Воздушная гавань расположена в 46 километрах от центра китайской столицы, в районе Дасин, и призвана снизить нагрузку на другой пекинский аэропорт — Шоуду (он находится в 67 километрах от Дасина). Если сравнивать с терминалом F московского Шереметьево, то Дасин больше его более чем в семь раз.

Как отмечается, здание со стальным каркасом построено без единого структурного шва. Согласно задумке архитекторов, Дасин по форме напоминает феникса — чудо-птицу из китайской мифологии. В отличие от другого священного существа, почитаемого в Китае, — дракона (именно его олицетворяет Шоуду), — феникс являет собой женское начало.

Новый аэропорт, полноценное открытие которого намечено на 30 сентября, в годовщину основания Китайской Народной Республики, ежегодно сможет обслуживать более 600 тысяч международных рейсов на четырех взлетно-посадочных полосах, а также 72 миллиона пассажиров.

Испытания скоростного американского вертолета остановили: названа причина

Руководитель проекта Ли Цзяньхуа в комментарии для РИА Новости рассказал, что единственный терминал авиагавани включает четыре этажа: первый — для внутренних прибывающих рейсов и выдачи багажа; второй — для международных рейсов и, опять же, выдачи багажа; третий — для вылетов самолетов внутреннего направления; четвертый — для международных вылетов.

В конце января в аэропорту Дасина в рамках тестов приземлился первый самолет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Китай, Аэропорт, Дасин, Beijing Daxing.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
05 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы
Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь