В Китае достроили крупнейший в мире аэропорт

Новости технологии: На создание аэропорта потратили порядка 60 миллиардов долларов.

В Пекине завершилось строительство международного аэропорта Дасин (Beijing Daxing) общей площадью в миллион квадратных километров, передает РИА Новости со ссылкой на городских властей. Крыша авиагавани равна площади 25 футбольных полей.

Одним из авторов проекта стала Заха Хадид — известный английский архитектор арабского происхождения, скончавшаяся в 2016 году. Строительство здания началось уже после ее смерти.

Воздушная гавань расположена в 46 километрах от центра китайской столицы, в районе Дасин, и призвана снизить нагрузку на другой пекинский аэропорт — Шоуду (он находится в 67 километрах от Дасина). Если сравнивать с терминалом F московского Шереметьево, то Дасин больше его более чем в семь раз.

Как отмечается, здание со стальным каркасом построено без единого структурного шва. Согласно задумке архитекторов, Дасин по форме напоминает феникса — чудо-птицу из китайской мифологии. В отличие от другого священного существа, почитаемого в Китае, — дракона (именно его олицетворяет Шоуду), — феникс являет собой женское начало.

Новый аэропорт, полноценное открытие которого намечено на 30 сентября, в годовщину основания Китайской Народной Республики, ежегодно сможет обслуживать более 600 тысяч международных рейсов на четырех взлетно-посадочных полосах, а также 72 миллиона пассажиров.

Руководитель проекта Ли Цзяньхуа в комментарии для РИА Новости рассказал, что единственный терминал авиагавани включает четыре этажа: первый — для внутренних прибывающих рейсов и выдачи багажа; второй — для международных рейсов и, опять же, выдачи багажа; третий — для вылетов самолетов внутреннего направления; четвертый — для международных вылетов.

В конце января в аэропорту Дасина в рамках тестов приземлился первый самолет.