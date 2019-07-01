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Antutu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня

Antutu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня
23:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В сети появился июньский рейтинг десяти самых мощных Android-смартфонов по версии Antutu.

Первое место по-прежнему занимает смартфон Nubia Red Magic 3, который набирает чуть больше 382 тысяч баллов. Аппарат работает на 7-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 в паре с системой охлаждения и 6/8/12 ГБ ОЗУ.

На втором месте оказался еще один игровой смартфон - Xiaomi Black Shark 2. Он набрал 375 тысяч баллов и также оснащён топовым чипом Qualcomm. Интересно то, что в прошлом рейтинге на втором месте был ZTE Axon 10 Pro, а сейчас он вовсе исчез из списка. Замыкает тройку лучших Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (371 021).

Четвертое место получил обычный Xiaomi Mi 9 (370 884), а пятое досталось OnePlus 7 Pro (368 307). Далее идут смартфоны Meizu 16S (367 981), OnePlus 7 (367 718) и Redmi K20 Pro (367 003).

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Последние места в рейтинге заняли корейские флагманы Galaxy S10+ и Galaxy S10. Они набрали в тестах 361 449 и 360 327 баллов соответственно.

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Гаджеты, Смартфоны, Xiaomi Black Shark 2, Nubia Red Magic 3.
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