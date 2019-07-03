Армия США испытает карманный дрон-беспилотник

Новости технологии: Армия США предоставит одному из своих подразделений в Афганистане миниатюрные беспилотники Black Hornet.

Ранее американская армия уже представила "Черных шершней". Теперь Вооруженные силы будут использовать их в своей работе.

Пресс-секретарь 82-й воздушно-десантной дивизии США рассказал, что их подразделения начнут первыми применять карманные беспилотники "Черный шершень".

В частности, по словам пресс-секретаря, первый батальон бригады будет использовать беспилотные летательные аппараты во время дислокации в Афганистане в июле этого года. Если все пойдет хорошо, остальная часть бригады вскоре тоже получит эти аппараты.

"Черные шершни" достаточно маленькие, чтобы поместиться на ладони солдата. На их разработку армия США потратила 39 миллионов долларов. Дроны предназначены для разведки, использовать их сможет каждый военнослужащий.

Каждый крошечный дрон оснащен несколькими камерами, которые он задействует для съемки во время развертывания. Это позволит получать картину сражения в реальном времени всем солдатам, что может буквально спасти их жизни в боевой ситуации.

И хотя крошечные дроны могут уберечь сотни жизней в боях, технологии их уничтожения тоже совершенствуются. Согласно The Wall Street Journal, к 2021 году объем рынка оружия против беспилотников может превысить 1,5 миллиарда долларов.