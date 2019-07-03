Nvidia представила новую линейку игровых видокарт RTX Super

Все утечки по продвинутым видеокартам NVIDIA оказались правдивыми и 2 июля компания официально представила модельную линейку SUPER. Новая линейка пополнит ряды RTX-видеокарт.
"Экосистема развития трассировки лучей в реальном времени огромна: десятки миллионов GPU, поддержка индустриальных API, лучших игровых движков и звездных игровых франшиз", – отметил старший вице–президент по развитию PC–бизнеса в NVIDIA Джефф Фишер.
Новая линейка SUPER обладает еще более высокой производительностью для требовательных геймеров и гарантирует их готовность к новой волне игровых блокбастеров с трассировкой лучей в реальном времени, – добавил Фишер.
Характеристики и цены новых видеокарт. Обновленный ряд видеокарт RTX включает модели RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER:
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER:
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER:
Дата старта продаж. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER поступят в продажу уже 9 июля. А вот NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER задержится до 23 июля.