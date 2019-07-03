Nvidia представила новую линейку игровых видокарт RTX Super

Новости технологии: Новинки представляют собой усовершенствованные версии видеокарт GeForce RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060, которые обладают большим числом вычислительных блоков и объемом видеопамяти (в случае GeForce RTX 2060 Super).

Все утечки по продвинутым видеокартам NVIDIA оказались правдивыми и 2 июля компания официально представила модельную линейку SUPER. Новая линейка пополнит ряды RTX-видеокарт.

"Экосистема развития трассировки лучей в реальном времени огромна: десятки миллионов GPU, поддержка индустриальных API, лучших игровых движков и звездных игровых франшиз", – отметил старший вице–президент по развитию PC–бизнеса в NVIDIA Джефф Фишер.

Новая линейка SUPER обладает еще более высокой производительностью для требовательных геймеров и гарантирует их готовность к новой волне игровых блокбастеров с трассировкой лучей в реальном времени, – добавил Фишер.

Характеристики и цены новых видеокарт. Обновленный ряд видеокарт RTX включает модели RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER:

на 22% быстрее (в среднем на 15%), чем RTX 2060;

8ГБ GDDR6 – на 2 ГБ больше, чем в RTX 2060;

7 + 7 TOPs (FP32 + INT32) и 57 Tensor TFLOPs;

рекомендованная розничная цена для Украины – 13 990 гривен.

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER:

на 24% быстрее (в среднем на 16%), чем RTX 2070;

9 + 9 TOPs (FP32 + INT32) и 73 Tensor TFLOPs;

рекомендованная розничная цена для Украины – 16 990 гривен.

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER:

пропускная способность памяти до 15.5ГБ/с;

11 + 11 TOPs (FP32 + INT32) и 89 Tensor TFLOPs;

рекомендованная розничная цена для Украины – 23 990 гривен.

Дата старта продаж. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER поступят в продажу уже 9 июля. А вот NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER задержится до 23 июля.